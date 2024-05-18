Шикунов — о «Динамо»: «Сейчас уже тяжело что-то с ними сделать»

Футбольный функционер Александр Шикунов высказался об игре «Динамо» на финише сезоне РПЛ.

Специалист заявил, что совсем недавно «Динамо» не могло обыграть «Ростов» и «Урал», но сейчас команда поймала ход, одержав две тяжелые победы над «Балтикой» и «Сочи».

«Сейчас они на игровом ходу и на эмоциональном. Чемпионство плюс победы – сейчас уже совсем тяжело что-то с ними сделать», — приводит слова Шикунова Metaratings.

После 29 сыгранных матчей «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 56 набранных очков.

В последнем туре подопечные Марцела Лички сыграют на выезде с «Краснодаром». Для оформления чемпионского титула «Динамо» нужно набрать всего один балл.