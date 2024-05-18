Мозес выстрадал победу в южном дерби: «Краснодар» остался в гонке за золотом, а «Сочи» – вылетел из РПЛ

«Сочи» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 18 мая на стадионе «Фишт».

Завершали субботний день РПЛ на стадионе «Фишт». В южном дерби сошлись главный аутсайдер сезона «Сочи», занимающий последнее место, и «Краснодар», претендующий на чемпионство. И никто не удивился, что фаворита выделить было сложно. Ведь в последний месяц «быки» демонстрируют слабый футбол и постоянно проигрывают, а «барсы» после прихода Морено как могут цепляются за место в РПЛ. В последнем туре случился даже феноменальный разгром «Пари НН» - 6:1.

С первых же минут «Краснодар» бросился остервенело атаковать, как будто прямо сейчас решалась судьба чемпионства. Два опаснейших прострела прошли слева и справа, но оба раза ударов не последовало. Зато был заработан первый в матче угловой, который и стал голевым. Са прострелил на линию вратарской, после рикошета мяч отскочил на Кривцова, который пробил коряво, но зато в противоход голкиперу – 0:1.

Быстрый гол сыграл злую шутку с футболистами «Краснодара». Атаковали они уже не так бодро, а вот «Сочи» постепенно расправлял плечи. Яхъя шикарной диагональю отправил мяч на дальний угол вратарской площади, откуда мимо цели пробил Юкич. Количество моментов у ворот Сафонова только увеличилось. Тот же Юкич выбегал на голкипера под небольшим углом, но не смог его переиграть. Затем Гуарирапа бил с дуги штрафной площади – опять же потащил Матвей.

Был момент, когда Сафонов уже не спасал: Гуарирапа в блестящем стиле замкнул кросс Яхъя, но подрезал мяч чуть-чуть левее створа. За такую расточительность обязан был наказывать Кордоба. Он сам накрыл Литвинова, вышел на Рудакова, голкипера обыграл и бил уже по пустым воротам. Казалось, гола не миновать, но колумбиец попал в перекладину. Сумасшедший момент упущен. И вот тут уже сработало главное футбольное правило.

Очередной классный кросс Яхъя из центра поля поймал на «угол» головы Гуарирапа. По невероятной дуге мяч обогнул Сафонова и приземлился у основания штанги – 1:1. При равном счёте игра сильно изменилась. Взросло количество стыков, пауз, команды стали атаковать сильно реже. Интенсивность восстановилась только в последней трети матча. Зато как восстановилась.

Свежий Батчи после передачи Са убрал полутравмированного Яхъя и мощно пробил над Рудаковым. Только перекладина спасла «Сочи». Затем суперпас Сперцяна вывел Кордобу на рандеву с голкипером, Джон опять убрал Рудакова и пробил мимо цели! Но самое главное, что вновь сразу после промаха Кордобы пришло наказание. Диагональ Макарчука принял Бурмистров, коротко отдал на Заику, а тот прострелил под себя. Резвую атаку завершил Гуарирапа – 2:1.

Но это совсем не конец. Тут включился Мозес. Сначала он выцарапал мяч в чужой штрафной площади, укрыл его и получил удар по ноге от Кравцова. Пенальти хладнокровно реализовал Сперцян – 2:2. А на первой добавленной минуте угловой «Сочи» превратился в контратаку «Краснодара», Кордоба пробил, Мозес забрал подбор, укрыл мяч от вратаря и добавил уже по пустым воротам – 2:3!

Невероятная по сценарию победа «Краснодара» оставляет «быков» в гонке за золотом. А вот «Сочи» уже точно покидает РПЛ.