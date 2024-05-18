«Краснодар» вышел вперёд на 90-й минуте матча с «Сочи»

Ничья не устраивает ни «Сочи», ни «Краснодар», поэтому концовка матча 29-го тура получилась «от ножа». И голевую атаку удалось провести гостям. Она началась от своих ворот после корнера соперника, в концовке Джон Кордоба адресовал мяч Мозесу Кобнану, тот ушел от голкипера и забил третий гол своей команды.

На табло 2:3, а это значит, что «быки» близки к тому, чтобы остаться в чемпионской гонке, а вот «Сочи» почти наверняка вылетает. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.