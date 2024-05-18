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Петрушин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»

18 Мая 2024 • 20:51 Комментировать

Алексей Петрушин, в прошлом возглавлявший «бело-голубых», высказался о победе столичной команды над «Крыльями Советов».

Встреча прошла в субботу и завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Марцела Лички.

- Самое главное – победа. А какая была игра – это уже на второй план. Всё-таки оставалось два тура, и терять очки, тем более – дома, не хотелось. Футболисты это чётко понимали, - цитирует бывшего тренера «Динамо» Vprognoze.ru.

«Динамо» сейчас имеет в своей копилке 56 очков и лидирует в таблице, в последнем матче сезона «бело-голубые» сыграют против «Краснодара», матч состоится 25 мая.

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