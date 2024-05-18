Хомуха: «С таким составом ЦСКА может бороться за топ-3»

Дмитрий Хомуха, ранее выступавший за «армейский» клуб, высказался о выступлении столичной команды в текущем сезоне.

- Говорить о том, что «армейцы» провалили сезон не стоит. Но то, что не оправдал ожиданий руководства и болельщиков клуба, это точно.

С таким составом ЦСКА может бороться за топ-3 в чемпионате России, - цитирует Хомуху Vprognoze.ru.

Команда Владимира Федотова в 28 турах набрала 42 балла и идёт на шестой строчке в таблице. 20 мая «армейцы» в гостях сыграют с «Пари НН», встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ранее ЦСКА уступил «Зениту» и вылетел из Кубка России.