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«Сочи» ещё раз наказал «Краснодар» за расточительность

18 Мая 2024 • 20:38 Комментировать
Сочи
2:2
Краснодар
1 3.50 X 3.65 2 2.10
2-й тайм

Краснодарское дерби в 29-м туре Премьер-лиги получается драматичным. В конце первого тайма Джон Кордоба должен был забивать, а в ответной атаке «Сочи» сравнял счет после удара Сауля Гаурирапы. Во втором тайме всё повторилось. Кордоба убежал один на один с голкипером и пробил над воротами, а соперник отличился в ответке. Кирилл Заика от лицевой линии адресовал мяч под удар Гуарирапе, который пяткой отправил его в сетку.

При счете 2:1 «Сочи» остается в битве за выживание, а вот «быки» теряют шансы на чемпионство. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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СОЧИ КРАСНОДАР
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