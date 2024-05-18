«Сочи» ещё раз наказал «Краснодар» за расточительность

Краснодарское дерби в 29-м туре Премьер-лиги получается драматичным. В конце первого тайма Джон Кордоба должен был забивать, а в ответной атаке «Сочи» сравнял счет после удара Сауля Гаурирапы. Во втором тайме всё повторилось. Кордоба убежал один на один с голкипером и пробил над воротами, а соперник отличился в ответке. Кирилл Заика от лицевой линии адресовал мяч под удар Гуарирапе, который пяткой отправил его в сетку.

При счете 2:1 «Сочи» остается в битве за выживание, а вот «быки» теряют шансы на чемпионство. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.