Колыванов считает, что «Динамо» заслуженно обыграло «Крылья Советов»

Экс-игрок столичного «Динамо» Игорь Колыванов поделился комментарием о победе «бело-голубых» над «Крыльями Советов».

Напомним, встреча завершилась крупной победой команды Марцела Лички со счетом 4:1.

«Я думаю, что «Динамо» заслужило, достаточное количество моментов создало, чтобы сегодня реализовать тот потенциал, который у них есть», — цитирует Колыванова «МК-Спорт».

В настоящий момент «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 56 очков после 29 туров. Для оформления чемпионского титула столичному клубу достаточно набрать один балл в последнем матче сезона.