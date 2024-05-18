Петрушин: «Средняя линия «Динамо» - одна из лучших в чемпионате»

Футбольный эксперт Алексей Петрушин, в прошлом возглавлявший «Динамо», высказался о выступлении столичного коллектива в этом сезоне.

«Динамо» в субботу при своих болельщиках одолело «Крылья Советов», встреча завершилась со счётом 4:1. Для того, чтобы оформить чемпионство, «бело-голубым» достаточно набрать одно очко в последнем туре чемпионата в матче с «Краснодаром».

- «Динамо» достаточно серьёзно укрепилось в средней линии, пришли хорошие футболисты. Как говорится: «Покажите мне среднюю линию, и я скажу, что у вас за команда». Эта линия у них – одна из лучших в чемпионате, - цитирует бывшего тренера «Динамо» Vprognoze.ru.