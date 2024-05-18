Орещук надеется, что «Динамо» выиграет РПЛ

Футбольный функционер Роман Орещук, работавший в «Динамо», высказался о результатах столичного клуба в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Молодцы! Я надеюсь, что они будут чемпионами. Все к этому располагает. Главный фактор успеха? Здесь все воедино, нет чего-то одного», — приводит слова Орещука Vprognoze.

При этом специалист не считает, что «Динамо» показывает чемпионскую игру, но удача сейчас на стороне команды.

После 29 игр подопечные Марцела Лички лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 56 очков. Стоит сказать, что если «Краснодар» и «Зенит» потеряют очки в своих матчах, то «бело-голубые» досрочно станут чемпионами России.