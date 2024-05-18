Корнеев заявил, что «Спартак» повесил уход Джикии на Станковича

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о предстоящем уходе защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Здесь все просто, объявили нового тренера и повесили на него это решение. Это комфортно всем, включая спортивного директора, они же не озвучили это ранее!» — приводит слова Корнеева издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что нынешний сезон станет последним для 30-летнего Джикии в составе «Спартака». Защитник выступал за столичный клуб с 2017 года.

16 мая «красно-белые» объявили о назначении Деяна Станковича новым главным тренером команды с сезона-2024/25.