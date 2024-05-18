Игрок «Локомотива» Сарвели: Любая команда хочет быть выше

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о возможном попадании команды в топ-3 по итогам чемпионата России.

«Конечно, каждая команда, такая как «Локомотив», хочет быть выше. Если так получится, что мы откажемся в тройке, все будут счастливы», — цитирует Сарвели «Советский спорт».

Сегодня, 18 мая, «Локомотив» одолел на своем поле «Факел» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча между командами завершилась со счетом 2:0.

В настоящий момент «железнодорожники» находятся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 50 очков. Стоит сказать, что у идущего на третьей строчке «Краснодара» столько же баллов, но есть игра в запасе.