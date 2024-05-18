Наумов: «На месте Галактионова и Ульянова я бы пригласил Джикию в «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении «Спартака» расстаться с Георгием Джикией.

«Он же не разучился играть. Наберёт тонус, пройдёт сбор и будет играть. На месте Галактионова и Ульянова (Дмитрий Ульянов, спортивный директор «Локомотива», – прим.) я бы поработал с Джикией», — цитирует бывшего руководителя Vprognoze.ru.

Представители 30-летнего Джикии в настоящий момент ведут переговоры с несколькими клубами. Одним из вариантов для опытного игрока является переход в «Ростов».

Отметим, что переговоры между Джикией и «Локомотивом» оказались безрезультатными – стороны не договорились о заработной плате. В воскресенье «Спартак» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Рубина».