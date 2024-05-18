«Сочи» отыгрался в конце первого тайма матча с «Краснодаром» после эффектного удара Гуарирапы

В предпоследнем туре Премьер-лиги «Сочи» принимает «Краснодар». «Быки» провели быстрый гол, и уже на пятой минуте Никита Кривцов протолкнул мяч в сетку. Перед 15-минутной паузой Джон Кордоба не реализовал выход один на один (удар в штангу), а соперник отыгрался. Яхья Аттият-Аллах выполнил планирующую подачу к левому углу вратарской, а там Сауль Гуарирапа головой изящно перебросил голкипера.

На табло 1:1, этот счет не устраивает ни тех, ни других. При ничейном результате сочинцы вылетают, а соперник теряет шансы на золото. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.