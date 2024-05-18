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Бабич попал в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024 официально

18 Мая 2024 • 19:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
1 1.73 X 3.90 2 5.00
Через 17 ч. 33 мин.

Пресс-служба сборной Сербии опубликовала расширенный состав на предстоящий чемпионат Европы.

В списке оказался защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, который пропустил три последних матча из-за травмы. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может пропустить международный турнир, однако накануне агент рассказал о полном восстановлении своего клиента.

За «Спартак» Бабич сыграл в 23 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами.

В футболке национальной команды защитник провел восемь игр и записал на свой счет один мяч.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня в Германии.

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