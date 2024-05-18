Бабич попал в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024

Пресс-служба сборной Сербии опубликовала расширенный состав на предстоящий чемпионат Европы.

В списке оказался защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, который пропустил три последних матча из-за травмы. Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может пропустить международный турнир, однако накануне агент рассказал о полном восстановлении своего клиента.

За «Спартак» Бабич сыграл в 23 матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами.

В футболке национальной команды защитник провел восемь игр и записал на свой счет один мяч.

Чемпионат Европы – 2024 стартует 14 июня в Германии.