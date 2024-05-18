Президент РПЛ высказался о концовке этого сезона

Александр Алаев, занимающий должность президента РПЛ, дал свой комментарий о концовке этого сезона.

- Помимо интриг в нижней и верхней частях таблицы радует, что у всех есть мотивация. Вне зависимости от того, за какое место борется команда, - передаёт слова президента лиги «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данную минуту за два тура до конца чемпионата нет команды, которая бы потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ. Также три команды ведут борьбу за золотые медали – «Динамо» (56), «Зенит» (51) и «Краснодар» (50). В заключительном матче РПЛ «Краснодар» и «Динамо» встретятся друг с другом.