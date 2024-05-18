Черевченко: «Посмотрите на меня, на меня вообще ничего не давит»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».
- Семь ударов в створ, столько спасений от Лантратова. Это невезение или нехватка мастерства?
- Что значит «нехватка»? Они же все в створ летели. Угловые сегодня хорошо разыгрывали стандартные моменты. Это заслуга Лантратова. Не зря же ему дали лучшего игрока.
- «Локомотив» забил уже 10-й и 11-й голы после угловых. В чем там ваша команда недоработала?
- Недоработала? Концентрации не хватило.
- В чем конкретно это проявлялось?
- Концентрации не хватает у игроков.
- Просто внимания к эпизоду?
- Концентрация - это же и есть внимание.
- Тем не менее, классный отрезок после пропущенного мяча, когда столько создали. Чего там можно было добавить, почему не добавили?
- Добавить? Все, что могли, добавили. Замены добавили. Два нападающих вышли, как и просили перед игрой.
- Как эмоционально переварить? Учитывая, что содержанием довольны, а результатом - нет.
- Ну как? Надо просто забыть эту игру и всё. Надо уже к следующей игре готовиться. Мы проиграли битву, а не сражение. Наоборот.
- Насколько давит на вас психологически возможность прямого вылета и близость стыков?
- На меня? Посмотрите на меня, на меня вообще ничего не давит.
- Вы уверены, что команда сохранит место?
- Уверенным нельзя быть на 100%, но будем стараться.
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