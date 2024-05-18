Черевченко: «Посмотрите на меня, на меня вообще ничего не давит»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Семь ударов в створ, столько спасений от Лантратова. Это невезение или нехватка мастерства?

- Что значит «нехватка»? Они же все в створ летели. Угловые сегодня хорошо разыгрывали стандартные моменты. Это заслуга Лантратова. Не зря же ему дали лучшего игрока.

- «Локомотив» забил уже 10-й и 11-й голы после угловых. В чем там ваша команда недоработала?

- Недоработала? Концентрации не хватило.

- В чем конкретно это проявлялось?

- Концентрации не хватает у игроков.

- Просто внимания к эпизоду?

- Концентрация - это же и есть внимание.

- Тем не менее, классный отрезок после пропущенного мяча, когда столько создали. Чего там можно было добавить, почему не добавили?

- Добавить? Все, что могли, добавили. Замены добавили. Два нападающих вышли, как и просили перед игрой.

- Как эмоционально переварить? Учитывая, что содержанием довольны, а результатом - нет.

- Ну как? Надо просто забыть эту игру и всё. Надо уже к следующей игре готовиться. Мы проиграли битву, а не сражение. Наоборот.

- Насколько давит на вас психологически возможность прямого вылета и близость стыков?

- На меня? Посмотрите на меня, на меня вообще ничего не давит.

- Вы уверены, что команда сохранит место?

- Уверенным нельзя быть на 100%, но будем стараться.