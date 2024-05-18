Агент Джикии рассказал, что поговорит со спортивным директором «Ростова» о переходе игрока

Вадим Шпинёв, который представляет интересы футболисты Георгия Джикии, высказался относительно интереса к своему клиенту со стороны «Ростова».

18 мая столичный «Спартак» в своих социальных сетях объявил, что соглашение с Джикией не будет продлено и он покидает клуб на правах свободного агента.

- «Ростов»? Кстати, да. Интересный вариант. Спасибо. Поговорю со спортивным директором «Ростова», - цитирует агента футболиста «Матч ТВ».

Джикия был игроком «красно-белых» с 2016 года, Георгий выиграл с клубом РПЛ, Кубок страны и Суперкубок.

В текущем сезоне Джикия потерял место в основе «Спартака».