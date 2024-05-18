Галактионов: «Когда остается два матча до окончания, нет такого понятия «по игре», «качество»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Насколько счет по игре?

- Сейчас я думаю, когда остается два матча до окончания, нет такого понятия «по игре», «качество». Понятно, что хочется качества. Но не всё получалось в первом тайме. Акцентировали внимание на том, что это очень боевая команда, которая потрепала нервы очень многим клубам. Не надо смотреть, что она идет внизу турнирной таблицы. Здесь важен результат. Мы его добились. Еще раз повторюсь: в первом тайме не всё получалось, было очень много легких потерь, когда соперник пытался проводить свои контратаки. Допустили в свои ворота удары, когда Илья Лантратов, он большой молодец, он сегодня нам очень помог и выручил. Мы свои моменты тоже использовали.

- Как объяснить, что после забитого мяча как будто отошли назад? Почему преимущество перешло достаточно заметное к «Факелу»?

- Я уже сказал, что это не то, что мы отошли назад, мы стали очень легко терять мячи. Появилась такая некая уверенность или самоуверенность, после которой наши игроки, ребята допускали такой ненужный брак. Поговорили в перерыве об этом, и во втором тайме этого стало намного меньше. Мы очень хорошие контратаки проводили и фактически не дали сопернику во втором тайме что-то серьезное создать.

- Лантратова выбрали лучшим игроком матча, но при этом есть Сулейманов. Для вас кто из них лучше?

- Я думаю, что выбрать лучших игроков - это задача СМИ и экспертов. Мы сейчас поздравили нашу команду с победой, дисциплинированной и организованной, трудовой.

- По таблице что думаете, учитывая, что вы поравнялись с «Краснодаром»?

- Давайте, еще раз говорю, пусть соперники сыграют свои матчи. Надо правильно восстановиться и подойти к завершающему матчу в Калининграде, он будет очень сложный, потому что одна команда решает свои задачи, мы решаем свои задачи. Нам надо достойно завершить сезон.