Булыкин: Сезон показал, что у Лантратова хорошие перспективы в сборной

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах голкипера «красно-зелёных» Ильи Лантратова в сборной России.

«У Лантратова хорошие перспективы в сборной, и это показала не только сегодняшняя игра, но и весь сезон», — заявил Булыкин Metaratings.

Эксперт считает, что Лантратов уже является состоявшимся вратарем, который регулярно спасает «Локомотив».

Ранее «Локомотив» обыграл на своем поле «Факел» в 29-м туре чемпионата России со счетом 2:0. Лантратов провел весь матч и был признан лучшим игроков встречи.

Стоит сказать, что 28-летний голкипер не попал в расширенный состав сборной России на июньский сбор.