Лантратов заявил, что «Факел» доставил «Локомотиву» много проблем

Илья Лантратов, вратарь «железнодорожников», высказался после победы над «Факелом» в предпоследнем матче сезона.

Напомним, встреча прошла в субботу и завершилась «сухой» победой «Локомотива».

- Слава богу, что забили быстрый гол. Воронеж создал нам много проблем. Такие матчи бывают, - цитирует голкипера столичной команды «Чемпионат».

Команда Михаила Галактионова в 29 турах набрала 50 баллов и идёт на третьей позиции в турнирной таблице, у воронежского коллектива 29 очков и 13 место. В заключительном матче сезона «Локомотив» сыграет в гостях встретится с «Балтикой», матч пройдёт 25 мая.