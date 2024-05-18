«Локомотив» выразил поддержку «Сочи»

В субботу «Локомотив» обыграл на своём поле «Факел» со счётом 2:0. Команда Михаила Галактионова сохраняет шансы на бронзовые медали по итогам сезона 2023/2024 - «Локо» вполне может обойти «Краснодар». Учитывая турнирную ситуацию, «железнодорожники» сделали публикацию, выразив поддержку «Сочи». Публикация представляет собой фотографию двух юных фанатов. Один держит в руках плакат с эмблемой «Сочи», а другой – плакат с надписью «Сочи», вперёд!»

В субботу в предпоследнем туре Премьер-лиги проходит матч между «Сочи» и «Краснодаром», следить за игрой во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.