«Краснодар» забил «Сочи» уже на пятой минуте

«Сочи» с «Краснодаром» играют в мегаважном матче 29-го тура Премьер-лиги. Хозяевам поля нужно побеждать в оставшихся матчах, иначе вылет, а «быки» в случае потери очков теряют шансы на золото. Уже на пятой минуте команда Мурада Мусаева повела. «Краснодар» разыграл угловой, Виктор Са из-за пределов штрафной нанес удар, и мяч застрял у линии вратарской, откуда Никита Кривцов протолкнул мяч в цель - 0:1.

На этот момент «Сочи» вылетает, а соперник идет вторым с отставанием от «Динамо» в три очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.