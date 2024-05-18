Президент РПЛ отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о назначении экс-игрока «Интера» Деяна Станковича на пост наставника столичного «Спартака».

«Безусловно, Станкович — великий футболист. Это имя в мировом футболе. К нам пришел человек с мировым именем. Хорошо? Прекрасно!» — цитирует Алаева «Чемпионат».

Функционер признался, что хотел бы увидеть успех Станковича в «Спартаке», ведь для лиги хорошо, когда есть громкие имена.

45-летний Станкович станет главным тренером «Спартака» по окончании текущего сезона. В оставшихся двух матчах РПЛ руководить «красно-белыми» будет Владимир Слишкович.