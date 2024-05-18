«Динамо» повторило клубный рекорд

«Динамо» приблизилось к оформлению чемпионского титула, разгромив в субботу «Крылья Советов» на своём поле со счётом 4:1. Для команды Марцела Лички эта победа стала шестой подряд в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, «Динамо» повторило свой клубный рекорд – больше шести побед подряд в чемпионатах России «бело-голубые» не одерживали.

Чтобы установить новый рекорд, «Динамо» нужно в последнем туре Премьер-лиги обыграть на выезде «Краснодар».

Как известно, «Динамо» станет чемпионом России, если наберёт хотя бы очко в гостях у «Краснодара». «Бело-голубые» выиграют титул уже по итогам предпоследнего тура, если «Краснодар» и «Зенит» потеряют очки.