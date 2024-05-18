Шансы «Динамо» на чемпионство выросли – суперкомпьютер выдал новые цифры

Эксперты из Opta использовали суперкомпьютер, чтобы высчитать шансы команд на чемпионство в Премьер-лиге.

Шансы «Динамо» на титул после разгрома «Крыльев Советов» (4:1) выросли – теперь они составляют 66,8%. Шансы «Зенит» составляют 16,7%, а шансы «Краснодара» - 16,6%.

«Динамо» для оформления чемпионства достаточно в последнем туре не проиграть «Краснодару». При этом «бело-голубые» могут стать недосягаемыми на вершине турнирной таблицы уже в воскресенье, если «Краснодар» и «Зенит» потеряют очки в своих играх.

Стоит напомнить, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в 1976 году.

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях