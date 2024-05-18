Морено: «Это очень важный матч, и мы к нему подошли очень ответственно»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Сегодня «Сочи» нужна только победа. В противном случае команда официально вылетает в первую лигу. Что делать, чтобы это психологически на команду не давило?

- Нужно сконцентрироваться на том, что каждый из нас должен сделать, на своей игре. Сегодня предстоит тяжелый матч против хорошего соперника. Со стартовым свистком арбитра игроки забывают о том, кто соперник, и концентрируются на своей игре.

- Смотрите ли вы игры конкурентов? Разрешаете ли вы футболистам это делать?

- Да, конечно. Игроки так же могут смотреть, я никому не запрещаю. Они все взрослые, я не могу им говорить, что делать. Также это не имеет никакого значения и никак на влияет на подготовку к матчам. Мы все следим.

- Несколько изменений есть у вас по сравнению с прошлым, победным матчем. С чем они связаны? Литвинов появляется в опорной зоне вместе с Сааведрой и обновляются фланги атаки.

- Да, конечно, есть изменения, потому что как и всегда перед каждым матчем мы анализируем соперника, свою работу, проделанную в недельном цикле и выпускаем тех, кто оптимально готов к матчу и готов сыграть. Также мы сегодня играем против соперника, который бьется за чемпионство. Это очень важный матч, и мы к нему подошли очень ответственно.