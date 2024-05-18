Мусаев: «Самое главное, чтобы мы верили в то, что мы делаем»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Сочи».

- Серия, которая сейчас есть у «Краснодара», три матча без забитых мячей, без побед, как она психологически влияет на команду?

- Это всегда неприятно, и самое главное, что мы видели много моментов хорошего качества, мы создавали моменты и не должны были набирать одно очко. Тут самое главное, чтобы мы верили в то, что мы делаем. Сейчас самое время переломить эту серию.

- Одно изменение есть в составе, если не считать возвращение Алонсо. Кади нету в старте, появляется Кастаньо. С чем это изменение связано?

- Трудно сказать. Такой план на игру у нас. Мы хотим, не могу его раскрывать, но хотим добавить еще чуть больше атакующих игроков.

- Значит, это изменение тактического рисунка по сравнению с прошлым матчем?

- Да, да.

- Вы смотрели матч «Динамо», который уже сегодня был? Что делать, чтобы ваши футболисты не отвлекались на игры конкурентов?

- Да ничего не делать, тут осталось две игры. У нас есть шансы как на чемпионство, так и не попасть в тройку. Тут не нужно никого настраивать. Нужно выходить и хорошо делать свою работу и не смотреть матчи там «Динамо» или того, кто играет сейчас, «Локомотив» или кто будет позже. Нужно хорошо делать свою работу.