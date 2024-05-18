Мостовой: Джикия пригодится любому клубу, кроме «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход игрока московского клуба Георгия Джикии.

«Я ещё раньше говорил, что Джикия спокойно может играть в защите ещё лет пять. Причём, в любой команде. Какому клубу мог бы пригодиться Джикия? Любому, кроме «Зенита», — сказал Мостовой корреспонденту Vprognoze.ru.

Представители 30-летнего Джикии в настоящий момент ведут переговоры с несколькими клубами. Одним из вариантов для опытного игрока является переход в «Ростов».

Отметим, что переговоры между Джикией и «Локомотивом» оказались безрезультатными – стороны не договорились о заработной плате. В воскресенье «Спартак» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Рубина».