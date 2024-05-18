Перформанс Лантратова и дубль Сулейманова: «Локомотив» не помог «Факелу» в борьбе за выживание

«Локомотив» и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 18 мая на стадионе «РЖД Арена».

На финише сезона нет серьёзных турнирных задач у «Локомотива». Можно побороться за импровизированные медали, проверить новые схемы, сочетания, присмотреться на будущий сезон. Максим Глушенков уверенно идёт на звание лучшего ассистента, ему тоже хочется улучшить статистику. Но это всё в спокойном режиме. А вот «Факел» горит в борьбе за выживание. Команда может и напрямую вылететь, и в стыках оказаться. Воронежу сейчас важно каждое очко.

Галактионов атаку сформировал из Пиняева, Сулейманова и Глушенкова. А в полузащите вновь нашлось место 18-летнему Батракову и Антону Миранчуку. Как раз последний из перечисленных и стал героем первых минут. На 11-й минуте пошёл подавать угловой и отлично закрутил к линии вратарской. Туда первым набежал Тимур Сулейманов и мощным ударом с рикошетом от перекладины направил мяч в сетку – 1:0.

Быстрый гол сыграл злую шутку с «Локомотивом». Москвичи расслабились, а инициативу захватили гости. Сначала большой опасности не было, но к исходу получаса игры воронежцы заставили Лантратова по-настоящему включиться. Акбашев со стандарта подал под перекладину – Лантратов перевёл на угловой. С этого корнера пошла подача на Божина и вот он уже пробил шикарно с отскоком от газона. Но Илья и тут умудрился сложиться, перевёл мяч в перекладину, а затем последовал вынос.

После очередного углового шанс на удар получил и Юрганов. Пальнул он с угла вратарской площади, однако Лантратов и тут потащил. Бенефис голкипером поддержал Александра Беленов. Сулейманов в борьбе продавил Божина, защитник упал и организовал Тимуру выход один на один. Вот только дуэль у Сулейманова выиграл Беленов. Вратарский перформанс продолжился и после перерыва: Максим Глушенков из-за пределов штрафной площади пробил классно, однако Беленова снова дотянулся, переведя мяч в перекладину.

Казалось, этих голкиперов пробить невозможно, но вновь сказался корнер. Подача Антона Миранчука последовала на ближний угол, откуда Баринов срезал на Морозова. У него из-под ноги мяч выбили, но аккурат на Сулейманова. Тимур ударом с семи метров оформил дубль – 2:0. Второй гол игру раскрыл ещё больше. Моментально убегал Пиняев, пробивший с угла вратарской площади мимо створа. После суматохи Акбашев забрал подбор на точке пенальти, но умудрился не попасть в створ.

Не переставал звенеть и каркас ворот. Опять Максим Глушенков сместился левее центра и пробил в противоход голкиперу. Беленов тут не спасал, но мяч попал в перекладину. А Лантратов продолжал спасать. Опять после подачи от угла поля пробил Сенхаджи – мяч чётко летел под ближнюю штангу, но туда в прыжке добрался Илья. На гол «Факел» точно наиграл, может и не на один. Вот только пробит Лантратова гости так и не сумели.

«Факел» теперь смотрит на игры конкурентов, борьба за выживание обостряется. А «Локомотив» догнал «Краснодар» на третьей строчке, у команд сейчас по 50 набранных очков.