Тюкавин получил ушиб или повреждение

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был заменён в концовке субботнего матча 29-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Стоит сказать, что стадион Тюкавин покидал в специальном защитном ботинке на ноге. Очевидно, футболист получил какой-то ушиб или повреждение. Насколько серьёзной является проблема, пока непонятно.

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» на своём поле со счётом 4:1. Тюкавин ушёл с поля без забитого гола, и его результативная серия в Премьер-лиге прервалась.

В последнем туре Премьер-лиги «Динамо» сыграет против «Краснодара» на выезде. «Бело-голубым» для чемпионства хватит набора одного очка.

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях