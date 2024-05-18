«Крыльям Советов» предлагали 20 млн рублей за победу над «Динамо»

В субботу в Российской премьер-лиге проходил матч двадцать девятого тура между «Динамо» и «Крыльями Советов». Московская команда победила со счётом 4:1 и приблизилась к оформлению чемпионского титула.

Между тем, телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказывает о том, что «Крыльям Советов» предлагали за победу над «Динамо» 20 миллионов рублей. При этом неизвестно, кто именно предлагал самарцам такую сумму за результат. Неизвестно и то, согласились ли «крылышки» принять эти деньги.

Отметим, что «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.