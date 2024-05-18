«Краснодар» объявил состав на дерби с «Сочи»

В субботу вечером «Краснодар» проведёт гостевой матч против «Сочи» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Рулевой «быков» Мурад Мусаев принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Кастаньо, Кордоба, Олусегун, Са.

Отметим, что Кайо пропускает игру из-за дисквалификации – футболист перебрал жёлтых карточек.

Южное дерби между «Сочи» и «Краснодаром» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.