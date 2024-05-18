Мостовой отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход игрока московского клуба Георгия Джикии.

«Честно сказать, неожиданно. Исходя из того, что в «Спартаке» же всё поменялось, и поменяется ещё, буквально, через два тура. Может быть, на него повлияла вся вот эта ситуация, когда он не играл. Абаскаль его замучил, поэтому он, наверное, может где-то и психанул. Плюс у него контракт же заканчивается. Может, он выбрал какой-то другой вариант», — сказал Мостовой корреспонденту Vprognoze.ru.

Представители 30-летнего Джикии в настоящий момент ведут переговоры с несколькими клубами. Одним из вариантов для опытного игрока является переход в «Ростов».

Отметим, что переговоры между Джикией и «Локомотивом» оказались безрезультатными – стороны не договорились о заработной плате. В воскресенье «Спартак» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Рубина».