Сулейманов оформил дубль в матче «Локомотив» - «Факел»

«Локомотив» принимает «Факел» в матче 29-го тура Премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова отметилась быстрыми голами в начале каждого тайма, и каждый раз на острие атак оказывался Тимур Сулейманов. После углового от Антона Миранчука Дмитрий Баринов продлил полет мяча, в итоге круглый отскочил к Сулейманову, который из пределов штрафной удвоил перевес своей команды.

«Локомотив» делит третье место с «Краснодаром» на эту минуту, а соперник - 11-е с еще тремя конкурентами. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.