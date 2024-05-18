«Динамо» для оформления чемпионского титула достаточно набрать одно очко в гостях у «Краснодара» в последнем туре. При этом «бело-голубые» могут оформить долгожданный титул уже в воскресенье, если их оба конкурента – «Зенит» и «Краснодар» – потеряют очки в своих матчах.

Стоит отметить, что «Зенит» станет чемпионом России только при одном сценарии: команда Сергея Семака должна обыграть «Ахмат» (на выезде) и «Ростов» (дома), а «Динамо» при этом должно проиграть «Краснодару».

Матч Премьер-лиги между «Ахматом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 19 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Добавим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях