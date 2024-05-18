Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ

«Спартак» в субботу объявил об уходе защитника Георгия Джикии. Футболист покинет московский клуб, в котором он провёл семь с половиной лет.

Согласно информации телеграм-канала «Мутко против», представители 30-летнего Джикии в настоящий момент ведут переговоры с несколькими клубами. Одним из вариантов для опытного игрока является переход в «Ростов».

Отметим, что переговоры между Джикией и «Локомотивом» оказались безрезультатными – стороны не договорились о заработной плате.

В воскресенье «Спартак» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Рубина».

«Спартак» сам поставил крест на Джикии