Лещенко — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Я редко так нервничаю»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу бело-голубых в матче 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:1).

«Лаксальт очень здорово играл в центре. Эмоции? Я очень переживаю. Сегодня нервы были на пределе. Я редко так нервничаю. Но на кону стоит чемпионство. Будем надеяться на лучший исход», — сказал Лещенко «СЭ».

Если же «Краснодар» и/или «Зенит» выиграют, то тогда «Динамо» для чемпионства нужно будет набрать хотя бы одно очко в последнем туре. На следующих выходных команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Краснодара». Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.



ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005639380_dinamo_stanet_chempionom_rossii_uje_v_voskresene_pri_dvuh_usloviyah

Если же «Краснодар» и/или «Зенит» выиграют, то тогда «Динамо» для чемпионства нужно будет набрать хотя бы одно очко в последнем туре. На следующих выходных команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Краснодара». Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.





ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005639380_dinamo_stanet_chempionom_rossii_uje_v_voskresene_pri_dvuh_usloviyah