Ещё один топ-клуб РПЛ отказался от Джикии

Защитник Георгий Джикия уходит из «Спартака». В субботу московский клуб объявил о расставании со своим капитаном. Сообщалось, что «красно-белые» не стали предлагать 30-летнему футболисту новый контракт.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Джикия вёл переговоры с «Локомотивом». Тем не менее, стороны не смогли договориться по зарплате. Георгий хочет зарабатывать около 1,5 миллиона евро в год, а «железнодорожники» не готовы платить такие деньги. По этой причине «Локо» от варианта с Джикией отказался.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 19 мая – против «Рубина» на своём поле.

«Спартак» сам поставил крест на Джикии