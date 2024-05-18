Личка не будет смотреть матчи конкурентов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Чем вы накормили сегодня капитана Бальбуэну, что он два гола забил? Никогда раньше два не забивал.

- Он сегодня подарил команде победу, потому что он забил два важных гола. Большое спасибо Фабиану, он сегодня решал.

- Вы отдали в первом тайме мяч, или «Крылья» его забрали? Там было владение 71 на 29 в какой-то момент.

- «Крылья» забрали. В первые 15 минут наша игра была стрессовая, у нас после одной-двух передач потеря мяча. Не было хороших предложений за спину. Самара всегда хорошо подбирала второй мяч. Когда пошла борьба, мяч доставался сопернику. В те 15 минут были моменты, когда мы больше бегали за мячом, а Самара играла в футбол.

- Вы как будете смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара» в этом туре?

- Честно скажу, не буду смотреть, потому что сейчас в шесть часов играет вторая команда «Динамо» на базе. Так что я поеду посмотрю еще дубль. Завтра что будет, то будет. Я лучше завтра тоже смотреть не буду, спокойнее. Лучше сделаю прогулку, посмотрим, как все сложится.