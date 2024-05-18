Личка: «Мы выиграли 4:1, это вообще для меня топ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Крупный счет, но кажется, что игра разделилась на два тайма. Почему так было?

- Я думал, что игра до 80-й минуты была равна. Было видно, что для нас она тяжело складывалась, не было легкости в ногах, свободы, могли играть еще больше с мячом. Но, к сожалению, мы сейчас в таком моменте, что нам больше результат важен, чем красивая игра.

Мы выиграли 4:1, это вообще для меня топ, потому что вы видели сами, что сегодня эта игра складывалась для нас очень тяжело.

- Игра прошла тяжело, но сегодня мы увидели «Динамо», которое отказалось от привычной какой-то авантюрности, желания сыграть где-то на публику. То есть вы заставили это сделать?

- Да, мы хорошо искали баланс. Я всегда говорю, что надо стараться играть в футбол, радовать болельщиков, потому что они дают эмоции на стадионе. Но с другой стороны не надо самим себе делать сложности в защите. Вы видели сегодня, был один хороший момент у «Крыльев Советов» при счете 2:1, когда Шитов не попал в ворота. Сразу попросили, чтобы играли длинными мячами вперед, потому что после такого хорошего момента искать розыгрыш не всегда хорошо. Мы больше играли прагматично, но результат сделали, это важно.