На днях в прессу просочилась информация о том, что нападающий Иван Сергеев может перейти из «Зенита» в «Локомотив». В то же время питерский клуб хочет сохранить форварда в команде. Согласно информации телеграм-канала «Убойная_сила», «сине-бело-голубые» предложили Сергееву новый контракт.

Речь идёт о трудовом соглашении, рассчитанном до лета 2026 года. Оно предусматривает повышение заработной платы игрока до 1,2 миллиона евро за сезон с учётом бонусных выплат.

В сезоне 2023/2024 Иван Сергеев провёл за «Зенит» 36 матчей, в которых забил 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.