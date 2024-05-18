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Терёхин: «Личка сумел сплотить «Динамо»

18 Мая 2024 • 16:57 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе «бело-голубых» над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

Эта победа позволила москвичам закрепиться на первом месте турнирной таблицы РПЛ. Теперь отрыв команды Марцела Лички от второго «Зенита» составляет пять очков. Однако «сине-бело-голубые» имеют в своём распоряжении одну игру в запасе.

«Я очень рад, что чемпионство так близко. В чём секрет? Всё дело в Личке, он сумел сплотить команду! Видно, что у ребят горят глаза. Наконец-то нам повезло с тренером», — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

Свой заключительный в нынешнем сезоне матч динамовцы проведут 25 мая против «Краснодара». Эта игра состоится на домашней арене «быков» и начнётся она в 16:30 по московскому времени.

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