В «Динамо» назвали одно условие трансфера Тюкавина

Нападающий Константин Тюкавин проводит шикарный сезон на индивидуальном уровне, как и «Динамо» - на уровне команды. Появляется информация о возможном трансфере форварда в один из европейских клубов.

Между тем, глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал единственное условие, при котором Тюкавин покинет клуб. По словам Гафина, «бело-голубые» могут продать 21-летнего игрока, если заинтересованный клуб выплатит сумму отступных, прописанную в контракте.

В разговоре с журналистами Гафин подчеркнул, что «Динамо» не согласится продать Гафина за меньшие деньги.

Ранее в прессе писали о том, что Тюкавина можно купить за 20 миллионов евро.

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях