Салихова: «В «Спартаке» могли сразу сказать, что Джикия не нужен»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об уходе центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикия.

«Некрасиво, нечеловечно, подленько. Но выстраивается чёткая поведенческая линия. Начали с непоздравлений Федуна, а дальше — больше», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионат».

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года, ранее он представлял пермский «Амкар». В текущем сезоне защитник провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.