«Локомотив» забил быстрый гол «Факелу»

«Локомотив» рвётся в медали по итогам сезона Премьер-лиги, а «Факел» пытается уйти от зоны стыковых матчей. Команды пересеклись в матче 29-го тура РПЛ. Коллектив Михаила Галактионова отметился быстрым голом в этом противостоянии. Хозяева поля заработали угловой на правом фланге, Антон Миранчук навесил к ближней штанге, а там Тимур Сулейманов отправил мяч в цель рикошетом от перекладины.

1:0, «Локомотив» настиг «Краснодар» на третьем месте. Соперник также делит третью строчку, но с конца.

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