В «Динамо» раскрыли будущее Лички

Марцел Личка продолжит работать на должности главного тренера «Динамо» в следующем сезоне. В клубе подтвердили информацию о том, что контракт специалиста автоматически продлился, поскольку «бело-голубые» обеспечили себе место в топ-3. О том, что трудовой договор Лички продлился, рассказал Дмитрий Гафин – глава совета директоров московского клуба.

- Контракт с Личкой автоматически продлён?

- У нас была задача на сезон – войти в тройку. Мы её математически выполнили, поэтому ответ утвердительный.

- То есть ещё плюс один год как минимум?

- Ответ утвердительный.

В последнем туре РПЛ «Динамо» будет играть против «Краснодара» на выезде.

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях