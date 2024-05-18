Баринов: «Глушенков — градообразующий игрок «Локомотива»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением об игре полузащитника «железнодорожников» Максима Глушенкова в нынешнем сезоне.

«Глушенков стал взрослым и серьёзным футболистом. Он градообразующий игрок «Локомотива», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что 24-летний Глушенков способен проявить себя в Европе, если покажет характер.

В текущем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 36 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.