В субботу «Динамо» разгромило на своём поле «Крылья Советов» со счётом 4:1 и приблизилось к чемпионству. Нападающий Константин Тюкавин отыграл почти весь матч – его заменили на 90-й минуте. Тюкавин в прошедшем матче забить не сумел.

Таким образом, оборвалась голевая серия Тюкавина – в предыдущих шести играх Премьер-лиги футболист непременно забивал по одному голу.

Всего на счету Тюкавина 15 голов в текущем сезоне Премьер-лиги.

В последнем туре чемпионата России «Динамо» будет играть против «Краснодара» на выезде. Не исключено, что на эту игру «бело-голубые» будут выходить уже в статусе чемпионов.

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях