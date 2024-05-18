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Галактионов назвал причину отсутствия Дзюбы

18 Мая 2024 • 16:32 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:0
Факел
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- При новом тренере «Факел» пропустил один гол в трех матчах. Вы понимаете, как взламывать эту оборону?

- Понятно, что мы смотрели и анализировали последние матчи и при новом тренере. Есть понимание, что нам необходимо делать в этой ситуации, когда соперник большим количеством обороняется. Нам нельзя нарываться на контратаки и иметь терпение в позиционных атаках на мяче и правильно распоряжаться своими моментами.

- Ваш коллега почти впрямую сказал, что его устроит ничья. То есть игра на ничью - это значит, скорее всего, игра в автобус. Когда против вас автобус, что делать?

- Это правильное расположение на поле, постепенные атаки, надо быстро двигать мяч, быстро принимать решения, не залезать в контакт, чтобы не было много фолов на нашей половине поля и простых потерь. А на чужой половине поля, конечно, обострять, брать инициативу на себя и быть активными, инициативными, самое главное, без мяча. Вот это основные принципы.

- Кажется, по такой игре высокий нападающий, как Дзюба, подошел бы. Он совсем не готов играть, или дело в другом?

- Мы уже говорили на эту тему, что в последних матчах нас устраивает качество игры. Что касается передней линии. Артём болел и сейчас тренировался, но те взаимодействия в атаке, что у нас есть, нам подходят, поэтому на сегодняшний день приняли решение никаких изменений в этом плане не делать.

- Снова начинает в старте Батраков, при том, что уже доступен Карпукас. Почему в сторону Батракова выбор?

- Потому что Артём тоже пропускал по карточке игру с «Оренбургом». Алексей достаточно хорошо выглядит, забил, показывает хорошее качество игры. Это хорошая здоровая конкуренция, поэтому Артём готовится выйти по ходу матча.

- Глушенков говорил, что ему важно давать, а не забивать. Не лукавит в этом смысле?

- Я уже сказал, что мы заждались его голов, поэтому надеемся, что сегодня на нашем домашнем стадионе это будет.

- Вы можете и на второе место рассчитывать теоретически. Как вы для себя формулируете задачу?

- Мы ее формулируем для себя - самое главное, что нам необходимо в двух последних матчах, - победить, двигаться в таблице вперед. Тем более, еще раз повторюсь, что это завершающие матчи, домашние в этом сезоне, поэтому надо порадовать своих болельщиков, побеждать, показывать хорошее качество игры, а дальше уже всё подытожим.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
18 Мая 2024 в 16:42
Галактионов назвал причину отсутствия Дзюбы
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.. он уехал на призентацыю новава смартфона.. А-ха-ха-ха! )))
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