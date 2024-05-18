«Спартак» сам поставил крест на Джикии

В субботу было объявлено об уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака» по завершению сезона. Выяснилось, что решение по будущему футболиста было принято клубом – Джикии просто не предложили новый контракт.

«Переговоров о продлении контракта с Джикией не было. Футболиста пригласил к себе Жданов, объявил, что новый контракт предложен не будет», - комментарий источника приводит «Матч ТВ» на своём сайте.

Отметим, что Павел Жданов входит в состав совета директоров «Спартака».

Георгий Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года. За это время футболист провёл 214 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов.